Werbung oder Extra-Kosten

"Damit wir noch mehr fantastische Inhalte für Prime-Mitglieder anbieten können, und um diese Investitionen über einen langen Zeitraum weiter zu erhöhen, werden Prime Video-Titel in Deutschland ab 2024 in begrenztem Umfang Werbung enthalten", hatte der Versandriese erstmals im September 2023 mitgeteilt.

Im Januar 2024 wurde die Kundschaft dann per E-Mail informiert, dass Titel bei Prime Video ab dem 5. Februar Werbung enthalten. Es gebe aber auch "eine neue werbefreie Option für zusätzlich 2,99 Euro pro Monat". Amazon erweckte den Eindruck, dass sich neben den Einblendungen für Kundinnen und Kunden nichts ändern würde, wenn sie sich nicht von Werbung freikaufen. Weder in der ursprünglichen Mitteilung noch in der E-Mail an Kundinnen und Kunden war die Rede davon, dass es auch Einschränkungen geben wird.