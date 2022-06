"American Carnage"-Trailer: Jenna Ortega im Horror-Altenheim

Die US-Schauspielerin Jenna Ortega ist zwar erst 19 Jahre alt, aber Grauen, Horror und Blutfontänen sind ihr nicht fremd – aber Gott sei Dank nur auf der Leinwand: In "The Babysitter: Killer Queen" kämpfte sie um ihr Leben, im "Scream"-Comeback telefoniert sie mit Ghostface, in "Studio 666" fürchtete sie gemeinsam mit den Foo Fighters um ihren Verstand und in "X" verband sie Slasher- und Porno-Genre miteinander. Und in der Addams-Family-Serie "Wednesday" wird sie auch auftauchen.

Wächst da etwa eine neue Killer Queen heran?

Scheint fast so. Denn auch Ortegas kommender Streifen "American Carnage" siedelt sich – der Titel (auf Deutsch: "Amerikanisches Gemetzel") lässt es bereits vermuten – im Horror-Genre an, verzichtet dabei aber auch auf humorvolle Einsprengsel nicht.

Hier ist der Trailer: