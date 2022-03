"Umma": Grusel-Trailer zum Horrorfilm mit Sandra Oh ist da!

Schon in "Grey's Anatomy" spielte Sandra Oh ihre KollegInnen mit Leichtigkeit und Selbstbewusstsein an die Wand, mit "Killing Eve" katapultierte sie sich endgültig in die A-Liga Hollywoods. Dass Oh also zu den talentiertesten SchauspielerInnen gehört, die die Traumfabrik derzeit zu bieten hat, steht außer Zweifel, ihre Rollen verkörpert sie immerhin bis in die kleinste Pore.

Mit ihrem neuesten Film "Umma" wagt sich die 50-Jährige in die Gefilde des Horror-Genres und bleibt dabei ihren koreanischen Wurzeln treu. Schauen wir mal in den Trailer rein: