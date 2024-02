Hintergründe zu "American Conspiracy: The Octopus Murders"

Die Dokuserie schließt an die Forschungsergebnisse von Christian Hansen an, der versuchte, das Rätsel von Casolaros Tod und der Verschwörung zu entschlüsseln. "American Conspiracy: The Octopus Murders" wird von Zachary Treitz inszeniert. Produziert wird die Serie von den Duplass Brothers Jay und Mark Duplass sowie von Chapman und Maclain Way, welche auch für die Kult-Dokuserie "Wild Wild Country" aus dem Jahr 2018 verantwortlich waren.