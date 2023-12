Was sind die "American Girls"?

Die "American Girl"-Puppen genießen vor allem in den USA Kultstatus, unterscheiden sich in Aussehen und Charakter aber erheblich von Barbie und ihren Freundinnen: Ein "American Girl" erinnert eher an eine klassische Baby-Puppe und kommt deshalb auch um einiges kindlicher daher. Sie sind auch größer als eine Barbiepuppe, nämlich rund 45 Zentimeter.

Die "American Girl"-Puppenlinie inkludiert unterschiedliche Ethnien, vor allem aber repräsentieren sie unterschiedliche historische Epochen, die sich natürlich auch in ihrer Kleidung und den Accessoires widerspiegeln. Jedes "American Girl" bringt ein individuelles Buch mit, das die individuelle Geschichte des Mädchens erzählt.