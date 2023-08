Sicherheit statt Risiko

Autor und Regisseur Charlie Kaufman hat das Dilemma in einem Podiumsgespräch mit "Indiewire" auf den Punkt gebracht: "Wenn man einen Superheld:innen-Film produziert, der so wirkt, als würde er an den Kinokassen funktionieren, aber dann floppt, wird man nicht dafür gefeuert. Aber wenn man einen Film macht, von dem niemand glaubt, dass er an den Kassen funktionieren wird, und man geht das Risiko ein und der Film floppt, dann ist man seinen Job los. Jeder hat Angst. Es nervt."

Der Siegeszug der IP-Filme wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen und es bleibt offen, was für eine Rolle KI in diesem Prozess spielen wird. Ein Drehbuchalgorithmus könnte das Potential haben Risiken zu minimieren und Studios würden dieses Werkzeug dankend annehmen. Ob technische Möglichkeiten jemals so weit sein werden, ist unklar und wie die Branche mit dieser Gefahr umgeht, wird sich in den kommenden Monaten entscheiden.