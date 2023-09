So falsch lagen die Hollywood-Spezialist:innen damit zwar tatsächlich nicht, aber womit wohl niemand gerechnet hatte, war, dass sich die beiden Streifen gegenseitig befeuerten und sich quasi das Publikum zuschacherten:

In der Presse und unter Fans war bald das Phänomen "Barbenheimer" geboren, anstatt als zwei verschiedene Filme sah man die Comedy und das History-Drama als so etwas wie ein Double-Feature an: Vorher wird "Barbie" angeschaut und danach "Oppenheimer", weil Gegensätze sich schließlich anziehen und Abwechslung streichelt die Seele.