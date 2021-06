"American Horror Stories": Alles was wir zum AHS-Spinoff wissen

Anthologie-Serie

Das Spinoff versteht sich hingegen als Anthologie-Serie und wird den Titel "American Horror Stories" tragen. Während sich AHS in jeder Staffel einer abgeschlossenen, aber Episoden-übergreifenden Horror-Thematik widmet, soll "American Horror Stories" in insgesamt 16 Folgen zu je einer Stunde immer eine eigenständige Gruselgeschichte erzählen. Dabei treten auch garantiert etliche altbekannte AHS-Stars in Erscheinung.

Showrunner Ryan Murphy hat in einem Instagram-Post nun auch noch vier neue Darsteller angekündigt, die sich bisher vor allem in anderen Serien einen Namen gemacht haben: Kevin McHale ("Glee"), Dyllón Burnside ("Pose"), Charles Melton ("Riverdale") und Nico Greetham ("The Prom"). Auch der Action-Veteran Danny Trejo ("Machete") soll übrigens mit von der unheimlichen Partie sein.