Was macht "American Psycho" so besonders?

In "American Psycho" werden wir nicht Zeug:innen eines moralischen Verfalls, hier ist von Beginn an wirklich alles und jede:r zum Scheitern verurteilt, so abgestumpft sind alle vom Konsumwahn. Das filmische Konglomerat aus Schwarzer Komödie, Thriller und Horror vereinigt sich zu einer blutigen und absolut brutalen Tour de Force, die tief in die menschlichen Abgründe vordringt und auch am Ziel nicht Halt macht. Der Film ist genauso kontrovers wie die literarische Vorlage – und Bale ist beängstigend authentisch.

