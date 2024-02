Große Worte für das Erstlingswerk

Es ist nicht Ellis' erster Ausflug in die Filmwelt: Als Drehbuchautor war er an den (brutal gefloppten) Filmen "The Canonys" mit Lindsay Lohan und Porno-Star James Deen sowie an "Smiley Face Killers" mit Amadeus Serafini beteiligt. Dass sein Regie-Erstlingswerk, an dem er schon viele Jahre arbeitet, im Horrorgenre angesiedelt sein würde, ist für Ellis ganz selbstverständlich.

"Ich bin mit den legendären Horrorfilmen der 1970er-Jahre aufgewachsen", so der 59-Jährige zu "Variety". "Ich habe 'Lunar Park', einen Horrorroman, als Hommage an Stephen King geschrieben. Es scheint angemessen, dass mein erster Spielfilm ein Horrorfilm sein würde. 'Relapse' hat eine Einfachheit, die die perfekte Form für mein Regiedebüt zu sein scheint: etwas Direktes und Wirkungsvolles."