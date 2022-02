"And Just Like That": 5 Gründe, warum Che Diaz nervt

4. Che Diaz ist verantwortlich für den Miranda-Hass

Zwar bei weitem nicht in denselben Ausmaßen, aber wie Che wird auch die Figur der Miranda in "And Just Like That" heftigst kritisiert.

Anstatt der genialen, schlagfertigen und selbstbewusst-feministischen Anwältin bekommen wir nun einen (wie sie selbst sagt) unsicheren Nineties-Rom-Com-Meg Ryan-Verschnitt zu sehen, die ihre Familie ohne jegliche Schuldgefühle verlässt, um bei einer Person zu sein, die ihr weismacht, dass es das Erotischste auf der Welt ist, Mariuhana-Rauch in den Mund geblasen zu bekommen und in der Küche der kranken Freundin Sex zu haben.

Versteht uns nicht falsch: Alle Daumen rauf für sexuelle Verwirklichung und das Realisieren der eigenen Träume. Aber alles, was Miranda sich und anderen antut, ist die Schulbuch-Definition von "Out of Character": Verlegen stammelt sie vor Che herum, fliegt Che hinterher und tut so, als ob sie noch nie etwas von Queerness gehört hätte. Von früherer Aufgeklärtheit keine Spur mehr.

Noch schlimmer ist aber, dass Che und Miranda das Alptraum-Paar schlechthin sind: Nicht nur, dass zwischen Sara Ramirez und Cynthia Nixon keinerlei Chemie herrscht, ist Che unfähig, auf Mirandas Wünsche einzugehen, und sendet solch diverse Signale, dass einem selbst als ZuschauerIn irgendwann der Kopf schwirrt. Che ist vieles, aber nicht empathisch.