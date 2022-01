Das "Sex and the City"-Sequel "And Just Like That" hat viele Probleme.

Zum Beispiel, dass Mitte 50-Jährige dargestellt werden, als wären sie eigentlich schon im Altersheim. Oder dass der Serien-typische Humor fehlt – sowie Samantha.

Oder auch: Dass Steve Brady, nunmehr langjähriger Ehemann von Miranda Hobbes, auf eine Art und Weise dargestellt wird, die so gar nichts mit jener in der Originalserie zu tun hat: In "Sex And The City" war Steve liebenswürdig, loyal, lebensfroh, bot seiner oftmals egozentrischen Ehefrau aber auch Kontra, wenn es sein musste.