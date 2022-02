Manche dürften wohl das Gefühl verspüren, dass das "Sex and the City"-Revival "And Just Like That" gerade erst auf Sky gestartet ist und erst so langsam Fahrt aufnimmt – und schon ist alles wieder vorbei: Am 3. Februar wird das Staffelfinale ausgestrahlt.

Das bedeutet aber nicht, dass man sich von Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) und Charlotte York-Goldenblatt (Kristin Davis) endgültig verabschieden muss: Es wird bereits über eine zweite Staffel spekuliert und außerdem startet am 3. Februar auch eine Dokumentation zur Produktion von "And Just Like That".