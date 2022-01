"SATC"-Neuheit: "And Just Like That" zeigt Harrys Penis

Das gab es bei "Sex and the City" noch nie: In der achten Folge von "And Just Like That" sind erstmal Penisse von den Männern der Serie zu sehen.

Warum es dafür sechs Staffeln und zwei Filme gebraucht hat, ist unbekannt, sicher ist jedoch: In all den Nackt- und Sexszenen davor zeigten sich vor allem die Frauen freizügig. Die einzige Ausnahme stellte Samanthas Nachbar Dante im ersten "Sex and the City"-Film dar, dessen intimste Stellen kurz in einer Duschszene angedeutet wurden.

Achtung, dieser Artikel enthält Spoiler zu "And Just Like That".