Diese "And Just Like That"-Fan-Theorien verändern einfach alles

Ist Mr. Big wirklich tot?

Es war ein absoluter Schock-Moment in der ersten Folge: John James Preston aka Mr. Big stirbt an einem Herzinfarkt. Da sich die Liebesgeschichte von Carrie und Big seit der ersten Staffel von "Sex and the City" durchzieht wie ein roter Faden, scheint es für einige unwahrscheinlich, dass Preston tatsächlich gestorben ist und Carrie als Witwe hinterlässt.

Big-Darsteller Noth wird außerdem bei IMDb als Bestandteil in allen zehn Folgen von "And Just Like That" genannt und "W Magazine" weist darauf hin, dass Noth mehrmals am Filmset gesichtet wurde. Eine Option dafür wären weitere Flashbacks, die Big noch weiterhin Teil der Serie sein lassen. Andere wiederum sind laut "Bustle" der Meinung, dass er seinen Tod wegen steuerlichen Gründen nur vortäuschte.

Eine weitere Theorie, die auf Twitter genannt wurde und Fans alles mit anderen Augen sehen lässt: Das alles ist ein Albtraum von Carrie und sie wacht am Ende der Serie auf, um festzustellen, dass alles bisher Geschehene nicht real war.