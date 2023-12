Fahrerflucht und falscher Täter

Die Geschichte klingt eher tragisch als komisch, doch Hader hat in seinem Drehbuch bestimmt die richtigen Töne getroffen, um in uns beide Gefühle hervorzurufen: Andrea, eine Polizistin auf dem Land, möchte ihre unglückliche Ehe beenden und in St. Pölten eine neue Stelle als Kriminalinspektorin beginnen. Nach einer Geburtstagsfeier läuft ihr der Noch-Ehemann betrunken vors Auto. Im Schock begeht Andrea Fahrerflucht. Dann erlebt sie mit Erstaunen, wie jemand anderer ihre Schuld bereitwillig auf sich nimmt: Franz, ein Religionslehrer und trockener Alkoholiker, hält sich für den Täter und wird auch von allen anderen im Dorf dafür gehalten. Während Franz wieder zu trinken beginnt und zielsicher seinem Untergang entgegen taumelt, bemüht Andrea sich, ihre Spuren zu verwischen.

Eigentlich könnte das ein richtiger Landkrimi werden und wir sind gespannt, in welche Richtung sich alles entwickelt.