Mogli – Legende des Dschungels (2018)

Schauspieler und Regisseur Andy Serkis wagte sich 2018 für Netflix an eine erwachsene Realfilm-Neuinterpretation des Klassikers "Das Dschungelbuch": Auch in "Mogli" geht es um einen Jungen, der zwischen zwei Welten hin- und hergerissen ist, sein Schicksal jedoch schließlich akzeptiert und zur Legende wird. Weder in der Wildnis des Dschungels noch in der menschlichen Zivilisation fühlt er sich vollends zu Hause. Auf der Suche nach seiner Identität muss Mogli aber die Gefahren beider Welten meistern.

Die Hauptrollen in diesem visuell spektakulären (die tierischen Animationen sehen täuschend echt aus!) und emotional bewegenden Abenteuer mit Starbesetzung spielen Christian Bale, Cate Blanchett, Benedict Cumberbatch, Andy Serkis, Freida Pinto, Matthew Rhys und Naomie Harris. Obwohl schon zigfach gesehen, verleiht "Mogli" der Geschichte rund um den im Dschungel lebenden Jungen eine neue, bisher ungeahnte Tiefe.

