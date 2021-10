"Antlers"-Trailer: Neuer Horror mit einer schrecklichen Kreatur

Man sollte sich im US-Bundesstaat Oregon niemals in eine verlassene Mine wagen, denn dort lauert das Grauen: Bei einem Unfall wird eine uralte Wesenheit in dem Schacht freigesetzt – und der Horror-Film kann beginnen.

Ab sofort häufen sich in der benachbarten Kleinstadt die grausigen Todesfälle und irgendwie scheint auch ein 12-jähriger Junge mit all dem in Verbindung zu stehen, wie der Trailer andeutet: