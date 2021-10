Laut Sternzeichen: Diese Halloween-Filme solltest du 2021 sehen

Nervenkitzel steht beim Sternzeichen Stier angeblich gerne an erster Stelle: Da bietet sich der Netflix-Film mit Sandra Bullock in der Hauptrolle als passender Halloween-Horrorfilm an. Die Erde wurde von bösen Monstern überfallen, die alle Menschen, die sie ansehen, in den Wahnsinn treiben – wodurch die letzten Überlebenden nur mit verbundenen Augen durch die Welt gehen können. Bullock begibt sich blind auf eine spannende Reise, um in einer Kommune im Wald Schutz zu suchen – doch das stellt sich natürlich als ziemlich schwieriges Unterfangen heraus.

"Bird Box" ist auf Netflix zu sehen.