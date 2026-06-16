Die Besetzung des neuen Mittelerde-Films "Der Herr der Ringe: The Hunt for Gollum" ist um einen prominenten Namen reicher. Wie das produzierende Filmstudio Warner Bros. bekannt gegeben hat, stößt "Das Damengambit"-Star Anya Taylor-Joy (30) zum Cast. "Willkommen bei der Jagd, Anya Taylor-Joy", heißt es in einem offiziellen X-Beitrag, der zudem einen ersten Blick auf die Figur gewährt und den Rollennamen des Cast-Neuzugangs enthüllt.

Anya Taylor-Joy spielt Elbin Wie auch das US-Branchenmagazin "Variety" berichtet, spielt Taylor-Joy die Sindar-Elbin Seren aus dem Waldreich. Sie wird als "eine vertrauenswürdige und tödliche Agentin von König Thranduil" beschrieben. Die 30-Jährige ist auch aus Kinofilmen wie Robert Eggers' "The Witch", "Furiosa: A Mad Max Saga" oder "The Northman" bekannt. Warner Bros. wird "Der Herr der Ringe: The Hunt for Gollum" am 17. Dezember 2027 weltweit veröffentlichen.

Neubesetzung für Aragorn Schon zuvor standen zahlreiche Cast-Mitglieder der kommenden Tolkien-Verfilmung fest. So wird Regisseur Andy Serkis (62) erneut zu Gollum - wie auch schon in der "Herr der Ringe"-Filmtrilogie der Jahre 2001 bis 2003 sowie in "Der Hobbit: Eine unerwartete Reise". "Fifty Shades of Grey"-Star Jamie Dornan (44) wird indes zu Streicher alias Aragorn, wie bereits zuvor bekannt war. Er tritt in die Fußstapfen von Viggo Mortensen (67), der die Figur in der ursprünglichen "Der Herr der Ringe"-Trilogie verkörperte. "The White Lotus"-Star Leo Woodall (29) wird ebenfalls in dem neuen "Herr der Ringe"-Film dabei sein. Er schlüpft in die Rolle des Halvard, der sich Streicher anschließt. Lee Pace (47) feiert sein Comeback als Thranduil, den er bereits in der "Hobbit"-Trilogie gespielt hatte. Der neue Film spielt zwischen der "Hobbit"-Trilogie und der "Herr der Ringe"-Trilogie. Aragorn und Gandalf machen sich darin auf die Suche nach Gollum, um mehr über Bilbos einzigartigen Ring zu erfahren.

Kate Winslet spielt Marigol Auch bereits bekannt war, dass Kate Winslet (50) mit von der Partie ist. Der Name ihrer Figur ist Marigol. Es handelt sich um die weibliche Hauptrolle. Ian McKellen (87) wird erneut als Gandalf zu sehen sein, Elijah Wood (45) kehrt als Frodo zurück. "The Hunt for Gollum" ist nicht der einzige neue "Herr der Ringe"-Film. US-Talkmaster Stephen Colbert schreibt gemeinsam mit Philippa Boyens und Peter McGee an einem zweiten Filmskript mit dem Arbeitstitel "Shadow of the Past" ("Schatten der Vergangenheit"). Der Film soll im Anschluss an den "Der Herr der Ringe: The Hunt for Gollum" erscheinen und hat offiziell noch keinen Regisseur.