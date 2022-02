Verstoß gegen arabische Traditionen

Was in erster Linie beweist, dass dieser Stoff in den unterschiedlichsten Ländern und Kulturkreisen funktioniert. Doch in der arabischen Welt hat "Fremde Freunde" für Aufregung gesorgt, da durch einige Szenen angeblich bestimmte Traditionen untergraben werden. Nach der Premiere in Dubai wurden kritische Stimmen laut: Vor allem in Ägypten stieß man sich an der Tatsache, dass Alkohol-Genuss gezeigt wird und außereheliche Affären zum Thema gemacht wurden.

Wie aus einem "BBC"-Bericht hervorgeht, beschwerte sich der bekannte Parlamentarier und TV-Journalist Mustafa Bakry beim Sprecher des ägyptischen Parlaments. Wenn es nach Bakry ginge, müsste die arabische Zusammenarbeit mit Netflix sofort beendet werden.