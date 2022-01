Emma Thompson: Nacktszene war größte Herausforderung ihrer Karriere

In dem Film "Good Luck To You, Leo Grande" geht es um eine pensionierte Lehrerin, die einen deutlich jüngeren Sexarbeiter engagiert, um die versäumten sexuellen Abenteuer ihrer Jugend nachzuholen. Die Tragikomödie spielt fast vollständig in einem Hotelzimmer. Neben mehreren Sexszenen zeigt der Film die von Thompson als schwierig bezeichnete Nacktszene, in der sich die Protagonistin nackt vor einem Spiegel betrachtet.