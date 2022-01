16 Filmszenen, die in Männern ihre schwule Sexualität erweckten

Aladdin in "Aladdin" (1992)

Einen ganz besonderen und ganz und gar unschuldigen Moment des sexuellen Erwachens erlebte u/reddit-user999911:

"Als er seine Hand in die Kamera streckte, fragte er uns 'Vertraust du mir?' und strahlte dieses großartige Lächeln aus." Und weiter: "Ich muss ungefähr sechs bis acht Jahre alt gewesen sein, als [der Film] in Großbritannien im Fernsehen ausgestrahlt wurde, aber ich habe mich in diesem Moment in ihn verliebt. Seitdem fühlte es sich für mich völlig normal an, in Jungs verknallt zu sein, so sehr, dass ich nie das Bedürfnis hatte, mich zu outen, weil es nichts gab, womit ich mich abfinden musste, es war einfach normal für mich."

Disney lässt also tatsächlich Träume wahr werden.

