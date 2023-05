8."Ein Mensch zu sein" wäre fast gestrichen worden!

Kaum zu glauben: Der Song "Arielles Traum (Ein Mensch zu sein"), jenes Lied, das uns immer und immer wieder zu Tränen rührt und welches (gemeinsam mit "Unter dem Meer") am meisten mit dem Film assoziiert wird, hätte es beinahe nicht ins finale Drehbuch geschafft! Der Grund: Der Song kam bei Testvorführungen bei den Kindern nicht gut an, also wollte sich der damalige Disney-CEO Jeffrey Katzenberg von ihm trennen.

Howard Ashman, Co-Autor des Songs, drohte daraufhin mit der Kündigung, sollte "Ein Mensch zu sein" tatsächlich gestrichen werden – und seiner Forderung wurde nachgekommen! Seine Begründung: "Wenn man den Film ansieht [und der Song fehlt], werden [die Zuseher:innen] sich für den Rest des Films nicht mehr in Ariel verlieben und sich für sie begeistern. Es wird überhaupt kein Herz drin sein."