Auf den Neuverfilmungs-Geschmack kam das Maus-Haus im Jahr 2010, als Tim Burtons (64) visuell beeindruckender 3D-Film "Alice im Wunderland" in den Kinos erschien. Die Live-Action-Adaption des gleichnamigen Disney-Klassikers aus dem Jahr 1951 spielte an den weltweiten Kinokassen die unfassbar anmutende Summe von über einer Milliarde US-Dollar ein - und zeigte Disney wohl eindrücklich, welches finanzielle Potenzial in Live-Action-Neuadaptionen berühmter Vorgänger schlummert.

Die Hauptrolle der Alice spielte damals Jungdarstellerin Mia Wasikowska (33). Johnny Depp, Anne Hathaway und Helena Bonham Carter waren in weiteren Rollen zu sehen. Für die Fortsetzung "Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln" kehrten 2016 alle erwähnten Darstellerinnen und Darsteller zurück.

Zu sehen auf Disney+, AppleTV+ und Amazon Prime Video. Hier geht's zum Film!