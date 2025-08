Schlechte Nachricht für alle Fans von Arnold Schwarzenegger (78): Seine Netflix-Serie "Fubar" wird nicht fortgesetzt . Das berichtet unter anderem das US-Branchenmagazin "Variety" . Die komödiantische Agentenserie konnte in Staffel zwei wohl nicht mehr genug Zuschauer anlocken.

Hit trotz durchwachsener Kritik

Die erste Staffel von "Fubar" war 2023 noch ein Hit für den Streamingdienst gewesen. Für Arnold Schwarzenegger, der mit seiner Star-Power maßgeblich zum Erfolg beitrug, war es seine erste Serien-Hauptrolle überhaupt. Obwohl die erste Staffel durchwachsene Kritiken einfuhr, durfte Arnie höchstpersönlich und nur wenige Monate nach dem Start beim "Tudum"-Event 2023 verkünden, dass die Reise weitergehen wird.

Doch die zweite Staffel, die am 12. Juni 2025 startete - mehr als zwei Jahre nach der ersten - erreichte bei weitem nicht die gleichen Zuschauerzahlen. Zwar schaffte es die Serie laut dem Branchenmagazin in der Woche nach der Premiere noch ins Mittelfeld der Top 10 der englischsprachigen Netflix-Serien, belegte dann aber in der Woche darauf Platz zehn und fiel dann wieder aus der Top 10 heraus.