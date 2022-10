Viel Stil, wenig Inhalt

In einem Statement sagt Gavras: "In einem gewöhnlichen Film kann man Szenen durch Schnitte Energie verleihen. Wir hatten jedoch den Anspruch, einen intensiven Film zu machen, in dem wir von Anfang bis Ende Spannung erzeugen wollten. Wir wollten keine langweiligen Momente. Das war uns vor allem in der ersten Szene wichtig, wo wir in einer Polizeistation beginnen, dann in einen Van steigen und schließlich in den Plattenbausiedlungen ankommen."

Im Making Of ist zu sehen, wie Kameramänner mit Drahtseilen durch die Luft geschleudert werden, um atemberaubende Aufnahmen zu kreieren, jedoch wirkt das Endergebnis im fertigen Film zu überladen. Jede Szene wird als Attraktion inszeniert, wodurch der Inhalt des Films in den Hintergrund rückt. Es mag zwar imposant sein, eine 12 Minuten lange Plansequenz zu inszenieren, aber bei "Athena" wirkt das ganze leider mehr wie ein Musikvideo, als wie eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den sozio-politischen Problemen in den Pariser Vorstädten.

"Athena" ist jetzt auf Netflix verfügbar.