"The Playlist" auf Netflix: Erster Trailer zur Spotify-Serie

Spotify als Gamechanger

Schon nach wenigen Sekunden ertönen im Trailer die Klänge von Aviciis "Levels" und man weiß sofort, was hier auf einen zukommt. Schweden hat es in den letzten Jahrzehnten geschafft, sich als globaler Player in der Musikindustrie zu etablieren. Das hatte einerseits mit namhaften MusikerInnen wie ABBA, Lykke Li und Avicii zu tun, aber auch mit dem Erfolg von Spotify. 2006 gründete Daniel Ek gemeinsam mit Martin Lorenzon die Plattform, die unseren Musikkonsum für immer verändern sollte.

"The Playlist" basiert auf dem Buch "Spotify Uncoverd" und erzählt von den Hintergründen des Aufstiegs des Musikkonzerns. Auf ihrem Weg zum Erfolg stieß den Machern nämlich viel Widerstand von bekannten Persönlichkeiten wie Steve Jobs, Taylor Swift oder Bob Dylan entgegen. Wie zentral diese Persönlichkeiten jedoch in der neuen Netflix-Serie sind, ist noch unklar.

Die Serie besteht aus sechs Episoden und erzählt sechs unterschiedliche Geschichten, die den Weg von Spotify prägten. In den Hauptrollen sind Edvin Ednre, Ulf Stenberg und Gizem Erdogan zu sehen. Der großteil der Serie ist auf Schwedisch, wobei es auch Passagen auf Englisch gibt.

"The Playlist" erscheint am 13. Oktober auf Netflix.