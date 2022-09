"Schnelles Geld": Kommt Staffel 3 auf Netflix?

Die schwedische Serie "Snabba Cash" aka "Schnelles Geld" ist ein Reboot der "Easy Money"-Trilogie, die auf den "Stockholm Noir"-Büchern von Jens Lapidus basiert.

Die Handlung der Netflix-Serie setzt zehn Jahre nach "Easy Money" ein. Im Mittelpunkt steht Leya (Evin Ahmad), eine noch junge und alleinerziehende Mutter, die in der Startup-Szene so richtig durchstarten will. Target Coach, so heißt das junge Business, gerät aber eines Tages in die Stockholmer Unterwelt, und Leya muss sich in dem neuen und gefährlichen Umfeld behaupten.

Seit dem 22. September befindet sich Staffel 2 des schwedischen Krimis auf Netflix. Wir verraten, ob ihr euch auf Nachschub freuen könnt.