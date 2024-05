Regisseur Brad Peyton ( "San Andreas" ) entfesselt in diesem SciFi-Spektakel gewaltige Schauwerte und lässt es richtig krachen. Doch wie geht die Geschichte eigentlich zu Ende ? Das wollen wir euch im folgenden Artikel so knapp wie möglich erklären .

Jennifer Lopez schießt sich derzeit auf Netflix unter dem Namen Atlas im Kampf gegen humaniode KIs ihren Weg durch einen fremden Planeten. Dabei steckt sie in einer Roboter-Rüstung aka. Mech-Suit und erhält ihrerseits Unterstützung von einer KI namens Smith – nach anfänglichem Misstrauen wird sie ihm tatsächlich ihr Leben anvertrauen und ihn richtig liebgewinnen.

Der gefürchtete KI-Terrorist Harlan ( Simu Liu ) hat seinen Vernichtungsfeldzug gegen die Menschheit fast zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht. In letzter Sekunde konnte Atlas das soeben gestartete Raumschiff mit den Atomsprengköpfen an Bord abschießen und Harlan nach einem erbitterten Kampf wortwörtlich eigenhändig zur Strecke bringen.

Überwindung des KI-Traumas

So wurde Harlan schließlich zum Terroristen, der nach seiner eigenen Überzeugung nur die besten Absichten verfolgt: Eigentlich will der künstliche Bösewicht die Menschheit nämlich retten, indem er sie stark dezimiert und ihr so die Chance auf einen besseren Neuanfang bietet, wobei er dann selbstverständlich der Oberbefehlshaber wäre.

Kein Wunder, dass Atlas stark traumatisiert ist und es sie große Überwindung kostet, mit der KI Smith zu kooperieren, um eine sogenannte Synchronisation zuzulassen, was ihr praktisch erst in letzter Sekunde gelingt.

Smith selber ist aber nun durch Harlan dermaßen schwer beschädigt, dass er seine Funktionen komplett abschaltet, weil er so das Überleben von Atlas gewährleisten kann. Sie hat ihn inzwischen so ins Herz geschlossen, dass sie tatsächlich um ihn weint.