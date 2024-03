"Atlas" auf Netflix: Fetziger Trailer mit Jennifer Lopez

Netflix scheint Gefallen an Weltall-Geschichten gefunden zu haben: Nachdem am 1. März "Spaceman" mit Adam Sandler erschien, sorgt seit dem 7. März "Das Signal" mit Florian David Fitz für Fragezeichen in unserem Kopf. Nun folgt niemand Geringeres als Jennifer Lopez mit "Atlas". Als wäre ihre Starpower nicht schon genug, wartet der Film mit vielen weiteren bekannten Gesichtern auf und präsentiert einen beeindruckenden Trailer, der nach gerade mal einem Tag schon mehr als 3,5 Millionen Klicks auf dem Netflix-Account vorweist: