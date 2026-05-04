Autokino Wiener Neustadt 2026: Filmnächte unter Sternen
Am 13. Mai eröffnet das Autokino mit dem Kultfilm "Grease" die Saison. Erstmals heuer auch Silent Cinema.
Wenn der Sommer beginnt, bringt Cinema Circus großes Kino dorthin, wo es am schönsten ist: unter den freien Himmel. Von Mai bis Juli 2026 verwandelt sich der Übungsplatz der Fahrschule Ruff in Wiener Neustadt in eine spektakuläre Open-Air-Erlebniswelt für alle, die Filme lieben.
Mit einem Programm aus aktuellen Blockbustern und sorgfältig ausgewählten Familienfilmen schafft Cinema Circus unvergessliche Kinoabende – voller Emotion, Atmosphäre und Gemeinschaft. Ob im eigenen Auto oder ganz entspannt im Freien: Hier wird bestimmt jeder Besuch zu einem besonderen Erlebnis.
Neu 2026: Das Cinema Circus Silent Cinema Sommerkino
Noch intensiver, noch persönlicher: Im exklusiven Silent-Cinema-Bereich erleben Besucher Filmgenuss auf großer Leinwand mit hochwertigen Funkkopfhörern. Bequem in Liegestühlen oder Sesseln, unter dem Sternenhimmel und mit individuell einstellbarer Lautstärke entsteht ein völlig neues Kinogefühl.
Doch Cinema Circus bietet mehr als nur Filme: Ein vielfältiges Kinobuffet sorgt mit klassischen Snacks sowie erfrischenden Getränken und Cocktails für den perfekten Genussmoment.
Ein Ort zum Abschalten, Staunen und Genießen. Ein Treffpunkt für Freundinnen und Freunde, Familien und alle, die den Sommer lieben.
Hier gibt es mehr Infos und das komplette Programm!