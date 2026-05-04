Wenn der Sommer beginnt, bringt Cinema Circus großes Kino dorthin, wo es am schönsten ist: unter den freien Himmel. Von Mai bis Juli 2026 verwandelt sich der Übungsplatz der Fahrschule Ruff in Wiener Neustadt in eine spektakuläre Open-Air-Erlebniswelt für alle, die Filme lieben.

Mit einem Programm aus aktuellen Blockbustern und sorgfältig ausgewählten Familienfilmen schafft Cinema Circus unvergessliche Kinoabende – voller Emotion, Atmosphäre und Gemeinschaft. Ob im eigenen Auto oder ganz entspannt im Freien: Hier wird bestimmt jeder Besuch zu einem besonderen Erlebnis.