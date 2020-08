Autokinos in Österreich - Ein Überblick

5. STEIERMARK

Das Cineplexx Drive-In Cinema Graz ist das erste Grazer Autokino und bringt seit 2018 vergessen geglaubtes Retro-Feeling in die Murmetropole. Auch 2020 tragen wieder aktuelle Blockbuster und Kult-Klassiker der Filmgeschichte zu einem einzigartigen Open Air-Erlebnis in Graz bei. Als Besonderheit kann man hier die Filmvorstellung in den ersten Reihen in einem nagelneuen FORD genießen. Die Fahrzeugschlüssel werden nur an Personen ausgegeben, die bei der Ticketkontrolle eine in Österreich gültige Lenkberechtigung (Führerschein) vorweisen.