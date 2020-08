Österreichs Großkinos fahren wieder hoch: Film-Tipps zum Cineplexx-Neustart

Filmtipps zu den aktuellen Starts

In der zweiten August-Woche gehen gleich 13 Filme an den Start. Besonders erwähnenswert ist darunter der Psychothriller "Unhinged - Außer Kontrolle", in dem Russell Crowe einen absolut durchgeknallten Typen spielt, der als Autofahrer eine Frau terrorisiert.