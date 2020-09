"Avatar 2": Neue Bilder zeigen Bösewichte

Die Dreharbeiten zu "Avatar 2" sind im vollen Gange. Das Team rund um Regisseur James Cameron und Produzent Jon Landau arbeitet auch in Zeiten von Corona hartnäckig an der Fortsetzung. In den letzten Wochen wurden bereits Fotos von den Wassertanks und Unterwasseraufnahmen veröffentlicht. Wie zu erwarten, wird sich der Kampf um Pandora sowohl auf der Erde, im Wasser als auch in der Luft abspielen. "Avatar - Aufbruch nach Pandora" kam 2009 in die Kinos und zählt zu den größten Box-office Hits der Kinogeschichte. Mit einem Budget von knapp 250 Millionen Dollar spielte das Epos weltweit rund 2,8 Milliarden Dollar ein.