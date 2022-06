Volle 13 Jahre mussten wir uns gedulden, bis es bei James Camerons Mammut-Projekt "Avatar" endlich weitergehen wird. Nun ist aber der Starttermin für den zweiten Teils der auf fünf Filme angelegten bahnbrechenden SciFi-Reihe kein Geheimnis mehr: Das hauptsächlich unter Wasser spielende Werk "Avatar: The Way of Water" wird am 14. Dezember in unsere Kinos kommen.

Die Vorfreude ist jedenfalls groß, was man unter anderem auch daran erkennt, dass der Trailer zum zweiten Teil kurz nach seiner Veröffentlichung Anfang Mai innerhalb weniger Stunden weltweit 148,6 Millionen Klicks generiert hatte.