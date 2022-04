"Avatar 2": James Cameron zeigt Szenen aus "The Way of Water"

Nach langer Wartezeit können "Avatar"-Fans nun bald in die neue Welt des fiktiven Planeten Pandora eintauchen. Regisseur James Cameron stellte am Mittwoch auf der Film-Fachmesse CinemaCon in Las Vegas per Videobotschaft aus Neuseeland erste Szenen und den Titel der Science-Fiction-Fortsetzung vor. Der Trailer für "Avatar: The Way of Water" soll ab kommender Woche weltweit in den Kinos zu sehen sein, wie die Fachmesse mitteilte.

CinemaCon-Besucher mit 3D-Brillen konnten schon einen Blick auf Pandora mit blauen Ozeanen, Fabeltieren und den blauhäutigen Na"vi-Ureinwohnern werfen, wie das Filmblatt "Variety" berichtete. Cameron begann 2017 mit der gleichzeitigen Produktion von vier "Avatar"-Filmen.