Zum nunmehr 15. Mal hat am vergangenen Freitag (9. August) in Anaheim im Bundesstaat Kalifornien Disneys D23 Expo stattgefunden. Neben Marvel-, Pixar- und "Star Wars"-News wurde dabei auch der dritte Teil der "Avatar"-Reihe genauer vorgestellt. Regisseur James Cameron (69) höchstpersönlich betrat hierfür im Beisein seiner beiden Hauptdarsteller Zoe Saldaña (46) und Sam Worthington (48) die Bühne und enthüllte spannende Details zu dem anstehenden Blockbuster.

So werde der Film den Titel "Fire and Ash", also "Feuer und Asche" tragen. Ein Name, der bereits andeutet, dass sich die idyllische Welt Pandora, auf der sich das Geschehen der Filme zuträgt, womöglich großer Zerstörung gegenübersehen wird. Cameron heizte die Vorfreude der anwesenden Fans laut "Variety" mit den Worten an: "Ihr werdet viel mehr Pandora sehen, als es bislang der Fall gewesen ist. Es ist ein wahnsinniges Abenteuer und ein Fest für die Augen, aber es steht auch mehr als je zuvor emotional auf dem Spiel. Wir betreten wirklich anspruchsvolles Terrain für alle Charaktere, die ihr kennt und liebt."