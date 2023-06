"Avatar 3" erscheint erst Ende 2025

Worum geht es in "Avatar 3"?

In einem Interview mit dem Magazin "20 Minutes" sprach Regisseur James Cameron über den Inhalt der Fortsetzung. "Ich möchte die Na'vi in einem anderen Licht zeigen, weil ich bisher nur ihre guten Seiten gezeigt habe. In den vorherigen Filmen gibt es sehr negative menschliche Beispiele und sehr positive Na'vi-Beispiele. In 'Avatar 3' werden wir das Gegenteil tun." Konkret geht es dabei Cameron darum neue Kulturen aus Pandora zu zeigen. Die "Ash People" werden im dritten Teil eine große Rolle spielen. Sie sind eine Gesellschaft, die sich vor allem durch ihre Nähe zu Feuer und vulkanischen Elementen auszeichnen.

In "Avatar: The Way of Water" wurden einige Handlungsstränge bewusst nicht abgeschlossen. Einer der größten Konflikte in "Avatar 3" könnte zwischen Spider und Jake entstehen. Jake kämpfte schließlich am Ende von "Avatar: The Way of Water" mit seinem Widersacher Quaritch bis ans bittere Ende und schaffte es ihn ins Meer zu stoßen. Gerade als man dachte mit ihm sei auch die Bedrohung für Pandora untergegangen, rettete Spider ihn vor dem Ertrinken. Quartich machte sich schließlich zu seiner Heimreise auf, doch es scheint gewiss, dass er Rache nehmen wird. Wie sich Spider in diesem Krieg verhalten wird ist ungewissen, es könnte jedoch zu großen Spannungen kommen, wenn die Na’vi von seiner Rettungsaktion erfahren würden.

Quartich und die RDA werden definitv zurückkehren und versuchen, ihren Einfluss in Pandora zu erweitern. Der Versuch, den Planeten für Menschen bewohnbar zu machen wird nur durch die Zerstörung der Natur möglich sein, wodurch weitere Schlachten mit den Na’vi unausweichlich scheinen.