"Avatar"-Teil 6 und 7: James Cameron gibt erste Infos

Kaum ein anderes Franchise war an den Kinokassen derart erfolgreich wie “Avatar”. Mit seinem 2009 veröffentlichten Film “Avatar: Aufbruch nach Pandora” setzte James Cameron neue technische Maßstäbe im Kino. Es hat 13 Jahre gedauert, bis mit “Avatar: The Way of Water” eine Fortsetzung in den Kinos erschien, aber auch diesmal strömte das Publikum weltweit in die Säle.