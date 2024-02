"Avatar – Herr der Elemente": 7 Easter Eggs zur Netflix-Serie

3. Ziegengorilla Flopsie

Auch besitzt Bumi im Original ein ungewöhnliches Haustier: Sein fünf Meter hoher Ziegengorilla namens Flopsie ist dort quicklebendig. In der Realserie konnte diese Figur nicht in Erscheinung treten, hat aber dennoch Spuren hinterlassen, denn in Bumis Palast sieht man diverse Gemälde und Statuen von Flopsie. Er ist in dieser Version also schon verstorben, lebt aber in der Erinnerung weiter.