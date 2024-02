Fiktive Welt mit elementaren Völkern

Im Mittelpunkt dieser fiktiven Welt stehen vier Völker, von denen jedes ein bestimmtes Element beherrscht: Am Nord- und Südpol gibt es je einen großen Wasserstamm, in den Bergen leben die Luftnomaden, ein großes Territorium gehört dem Erdkönigreich und schließlich ist da noch das machthungrige Feuerreich, dessen Herrscher Feuerlord Ozai die anderen Nationen unterwerfen will.

Nur der sogenannte Avatar könnte das verhindern. Unter diesem Namen versteht man eine Person, die über alle vier Elemente gebietet und das Gleichgewicht der Welt garantiert. Zu jeder Zeit lebt immer nur ein Träger dieses Titels, der nach seinem Tod eine Wiedergeburt erfährt (man darf hier ruhig an den Dalai Lama denken).

Der aktuelle Avatar ist Aang, der seit etlichen Jahrzehnten verschwunden war und nun von den Geschwistern Sokka und Katara aus seinem eisigen Gefängnis befreit wird. Als Luftbändiger kennt er sich zunächst nur mit dem einen Element gut aus und muss erst lernen, auch Wasser, Erde und Feuer zu meistern. Damit der Feuerlord seine dunklen Ziele nicht erreicht, hat Aang also ein gewaltiges Pensum zu absolvieren und wird auch noch von Schuldgefühlen geplagt, weil er vor 100 Jahren sozusagen die Flucht vor der großen Aufgabe ergriffen hat.