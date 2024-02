Aang wird zum Wassermonster

Aang kann das aber durch ein großes Opfer verhindern: Er verwandelt sich in das von unbändigem Zorn erfüllte riesige Wassermonster und zerstört in dieser Gestalt die Flotte der Feuernation. Doch den Preis, den er dafür bezahlen muss, ist hoch, denn er kann offenbar nicht mehr in seine ursprüngliche Gestalt zurückwechseln.

In dieser Notlage überrascht Prinzessin Yue alle durch ihr Vorgehen: Sie hat erkannt, wie man den Mondgeist wiedererwecken kann, von dem sie einst in jungen Jahren gerettet wurde. Nun gibt sie ihr Leben an ihn zurück und kann so das Gleichgewicht herstellen, indem sie ihn in seiner Fischform erneut verkörpert. Aang ist somit gerettet und wird wieder zu dem Avatar, als den wir ihn kennen.