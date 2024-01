Wie lautet die Prophezeiung und was bedeutet sie?

Lukes Verrat festigt die Prophezeiung, die in Episode 3 aufgetaucht ist, und wirft die Frage auf, was jede Zeile bedeutet. Die Eröffnungszeile – "Du sollst nach Westen gehen und dich dem Gott stellen, der sich umgedreht hat" – bezieht sich auf Ares, nicht auf Hades, wie man zuerst vermuten könnte. Ares wurde von Kronos manipuliert, was dazu führte, dass sich der Kriegsgott gegen seinen Vater und seine Onkel wandte.

Die zweite Zeile lautet: "Sie werden finden, was gestohlen wurde, und dafür sorgen, dass es sicher zurückgegeben wird" – was auf Zeus‘ Herrscherblitz und den Helm der Dunkelheit zutrifft, der aus dem Hades gestohlen wurde.

Die dritte Zeile ist der Teil der Prophezeiung, die Luke wahr werden ließ: "Du wirst von dem verraten werden, der dich Freund nennt."

Die letzte Zeile – "Und es nicht schaffen, das zu retten, was am Ende am wichtigsten ist" – wurde wahr, als Percy die Unterwelt ohne seine Mutter verließ. Zu Beginn der Mission ging es Percy nur darum, Sally zu retten, und das hatte auch am Ende der Staffel noch immer Priorität. Indem er seine Mutter in der Unterwelt ließ, musste er auf Hades' guten Willen vertrauen, Sally zurückzugeben, nachdem er seinen Helm erhalten hatte.