"Avengers: Endgame" bricht an den Kinokassen alle Rekorde

Wie The Walt Disney Company ( Austria) mitteilt, setzte sich "AVENGERS: ENDGAME" mit einer Gesamtbesucherzahl von über 255.000 Zuschauern und einem Gesamteinspielergebnis von knapp 3,2 Millionen Euro sowie einem Wochenend-Marktanteil von 75 % mühelos an Platz eins der österreichischen Kinostarts. Der Marvel-Blockbuster hatte nach Umsatz das erfolgreichste Startwochenende aller Zeiten und ist bereits jetzt der umsatzstärkste Film des Jahres 2019.

Doch nicht nur in Österreich wird das epische Avengers-Finale von den Fans gefeiert. In den USA hat das Blockbuster-Ereignis mit einem sensationellen Einspiel von 350 Mio. US-Dollar das erfolgreichste Startwochenende aller Zeiten erzielt. Weltweit hat der Film 1,2 Mrd. US-Dollar eingespielt und ist damit der erste Film, der in nur 5 Tagen die Eine-Milliarden-Marke knacken konnte. Darüber hinaus startete "AVENGERS: ENDGAME" in allen Ländern auf Platz 1 der Kinocharts.

Eine vorhersehbare Entwicklung somit, obwohl der Film uns selber nicht so ganz überzeugen konnte, wie unsere Kritik nachvollziehbar werden lässt.