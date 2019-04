"Avengers: Infinity War": Marvel liefert ab!

Marvel liefert ab

"Avengers: Infinity War" ist der fulminante Höhepunkt einer beispiellosen erzählerischen Meisterleistung in Sachen World-Building im Kino. Gestartet wurde diese cineastische Erfolgsstory im Jahr 2008 mit dem damals relativ unbekannten Superhelden Iron Man. Doch von Anfang an hatten die Marvel Studios, seit 2007 unter der Führung von Mastermind Kevin Feige, einen langfristigen Plan. Mit Post-Credit-Szenen wurde der jeweils nächste Marvel-Film angeteasert und die einzelnen Filme miteinander verknüpft. So wurde eine größere Erzählung in einem einzigen Marvel Cinematic Universe (MCU) am Laufen gehalten. Das erste Etappenziel war, das Superhelden-Team "Avengers" auf die Kinoleinwand zu bringen. Der Erfolg von Iron Man und die Übernahme von Marvel durch den Disney-Konzern im Jahr 2009 haben dazu beigetragen, dass den Marvel-Helden nicht – wie ihren DC-Pendants – auf dem Weg die Luft ausgegangen ist. "Marvel's Avengers" war ein fulminanter Erfolg und der erste Kino-Blockbuster mit einem Einspielergebnis von über 200 Mio. $ am US-Startwochenende.

Thanos tauchte erstmals in der Post-Credit-Szene des ersten Avengers-Films auf. Von da an war jedem Marvel-Nerd klar, wohin die Reise geht: Nichts Geringeres als ein epischer Kampf aller Superhelden gegen den mächtigsten Bösewicht des Marvel-Universums war zu erwarten. Mit "Avengers: Infinity War" hat Marvel – nach zehn Jahren und 19 Filmen – eindrucksvoll abgeliefert.