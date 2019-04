"Avengers: Endgame": Zum Schluss noch ein Ständchen vom Marvel-Cast

Passend zum großen Showdown singen die Schauspieler, die wir in den vergangenen 11 Jahren auf der Leinwand als Marvel-Superhelden kennengelernt haben, den Song "We Didn't Start the Fire" von Billy Joel. Der Text ist natürlich, vom Refrain abgesehen, an das Marvel Cinemtatic Universe (MCU) angepasst. Wie "Avengers: Endgame" selbst zelebriert auch das unterhaltende Musikvideo die elfjährige Geschichte der Marvel-Superhelden im Kino, die 2008 mit "Iron Man" begann und nun mit "Avengers: Endgame" vorerst zu Ende erzählt ist.