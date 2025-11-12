Axel Milberg: Weitere TV-Projekte nach Thriller "Verschollen"

Weitere Filme mit Axel Milberg in Arbeit

Auch im Sportlerdrama "Adams Acht" wird Axel Milberg zu sehen sein. Der Film erzählt die packende Geschichte eines Teams, das olympische Sportgeschichte schrieb - und dabei das Denken über Teamgeist, Training und Leistung revolutionierte. Der zu großen Teilen am Originalschauplatz, der ursprünglichen Wirkungsstätte von Rudertrainer-Legende Karl Adam (1912-1976) in Ratzeburg, sowie in Bratislava/Piestany gedrehte Film kommt am 10. September 2026 ins Kino. Im illustren Cast sind neben Milberg auch Oliver Masucci, Felix Kammerer und Heino Ferch.

In der ORF/MDR-Komödie "Mit und ohne Simone", die in Wien, Krems und Dürnstein gedreht wurde, ist Milberg dagegen mal wieder kaum zu erkennen. Das zeigen erste Fotos vom Set im Sommer. Gemeinsam mit dem Wiener "Tatort"-Star Adele Neuhauser (66) spielt er das krisengebeutelte Ehepaar Simone und Walter, das von der Scheidung träumt. In weiteren Rollen sind unter anderem Ex-"Tatort"-Ermittlerin Karin Hanczewski (43) als Tochter des Paares sowie "Mord mit Aussicht"-Star Petra Kleinert (58) zu sehen.