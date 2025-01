Als er nach einer handfesten Auseinandersetzung mit dem jungen Mann diesen in die Rolle eines Opfers drängen will, das durch die Frau ausgenutzt wurde, weist Samuel eine derartige Interpretation zurück und bezeichnet sie als überholte Vorstellung. Danach verlässt Samuel das Haus mit einer Entschuldigung für all die Probleme, die er Jacob durch sein Handeln bereitet hat und verschwindet für immer aus Romys Leben.

Eine Story, die sich unter männlicher Regie sehr leicht in ein unheimliches Psychodrama oder einen Thriller mit Todesfolgen hätte entwickeln könne, steuert dank Regisseurin und Drehbuchautorin Halina Reijn auf einen in jeder Hinsicht befriedigenden Höhepunkt zu. Die verhängnisvolle Affäre zwischen Geschäftsfrau Romy und ihrem jungen Praktikanten Samuel hat ihre Ehe und Karriere beinahe aufs Spiel gesetzt, doch zuletzt ist alles wieder eingerenkt: Ehemann Jacob ( Antonio Banderas ) hat Romy verziehen und seine eher altmodischen Ansichten über weibliche Sexualität aufgegeben – noch dazu wurden ihm ausgerechnet durch seinen Konkurrenten die Augen geöffnet.

So ergeht es Romy und Samuel zuletzt

In der allerletzten Szene erleben wir, welche Konsequenzen die ganze dramatische Affäre nach sich gezogen hat: Ihr Mann ist so weit, sich nach ihren Wünschen zu richten und befriedigt sie auf eine Weise, wie das auch Samuel bei der ersten Zusammenkunft im Hotelzimmer getan hat. Was mit einem vorgetäuschten Orgasmus im Ehebett begonnen hat, endet ebendort mit einem echten, der ein befreiend-befriedigenden Lächeln in Romys Gesicht zaubert.

In Gegenschnitten sehen wir Samuel, der gerade in einem Hotelzimmer sitzt und sich einen großen schwarzen Hund angeschafft hat. Soll uns das zeigen, dass er darauf verzichtet, sein Bedürfnis zwischen Befehlsgewalt und Unterwürfigkeit mit Menschen auszuleben, sondern sich lieber auf das Tier konzentriert? Andererseits könnte der Hund aber auch Samuel selbst symbolisieren, da er ja durch eine betreffenden Hundeszene eingeführt wurde, als er das erste Mal vor dem Bürohaus auf Romy getroffen ist.

