Cameron Diaz' (52) Rückkehr ins Filmgeschäft hätte kaum erfolgreicher verlaufen können. Wie das US-Branchenmagazin "Variety" berichtet, entwickelte sich ihre neue Agenten-Actionkomödie "Back in Action" zum absoluten Streaming-Hit . Mit 46,8 Millionen Aufrufen in nur drei Tagen wurde der Film zur meistgesehenen Produktion auf Netflix in der Woche vom 13. bis 19. Januar.

Rekordverdächtige Zahlen

Die beeindruckenden Zahlen markieren den erfolgreichsten Start eines englischsprachigen Films auf der Streaming-Plattform seit "The Adam Project" im März 2022. Für Diaz ist es ein doppelter Erfolg - auch ihr Actionfilm "Knight and Day" aus dem Jahr 2010, in dem sie an der Seite von Tom Cruise (62) zu sehen war, schaffte es mit 5,2 Millionen Aufrufen auf Platz vier der meistgesehenen englischsprachigen Filme.

Cameron Diaz' Erfolg mit "Back in Action" unterstreicht einmal mehr die Zugkraft der Schauspielerin, die sich zehn Jahre lang aus dem Filmgeschäft zurückgezogen hatte, und bestätigt zugleich die Netflix-Strategie, auf hochkarätige Stars und deren Comebacks zu setzen. Der Film, in dem sie an der Seite von Jamie Foxx (57) zu sehen ist, beweist zudem das ungebrochene Interesse des Publikums an Actionkomödien mit bekannten Gesichtern.